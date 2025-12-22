¡A lo Rusher y Wanda! El lujoso regalo que le hizo Mauro Icardi a la China Suárez y que las redes no perdonaron

Papá Noel llegó antes para Eugenia "la China" Suárez, y quien se vistió del famoso hombre fue Mauro Icardi . A través de sus redes sociales, la actriz compartió con sus millones de seguidores la intimidad de una celebración anticipada donde el lujo y el detalle fueron los protagonistas absolutos.

La puesta en escena comenzó con una imagen que parecía salida de una boutique de la Quinta Avenida: una mesa colmada de bolsas y cajas de la icónica firma Louis Vuitton , adornadas con moños rojos, velas y motivos navideños.

Pero las cajas de diseñador eran solo el preámbulo. La gran sorpresa llegó al salir al exterior, donde Icardi esperaba con un obsequio de dimensiones imponentes. Se trata de un Hongqi E-HS9 , un SUV eléctrico de altísima gama que ha revolucionado el mercado de los vehículos de lujo.

Conocido en el mundo automotriz como el “Rolls-Royce chino” por su sofisticado diseño y prestaciones de élite, el vehículo, cuyo valor puede alcanzar los 130.000 euros, no fue elegido al azar, el gesto encierra un doble significado.

Al elegir una marca de origen asiático, Icardi realizó un juego de palabras visual y un homenaje directo al apodo de su pareja, transformando un objeto de lujo en un detalle íntimo y personalizado. También, el auto incluía detalles del Galatasaray , el club donde Icardi es ídolo, vinculando el presente profesional del jugador con su vida afectiva en Turquía.

Un inevitable "déjà vu"

image Rusherking con la China Suárez. Créditos: X

Como suele suceder en el universo de las redes sociales, los usuarios no tardaron en rastrear el historial de regalos del futbolista. La memoria colectiva se trasladó de inmediato a 2014, cuando un joven Mauro Icardi, entonces figura del Inter de Milán, agasajó a su exmujer, Wanda Nara, con un Rolls-Royce Wraith auténtico, valuado en 300.000 dólares.

Aquella vez, el mensaje fue: "El que querías". Hoy, once años después, la elección de un vehículo apodado de la misma manera pero con una procedencia que hace honor al nombre de su actual novia, marca una diferencia sustancial en la narrativa de la pareja: menos ostentación genérica y más simbolismo compartido.

image Wanda Nara y un presente que vino a la luz. Créditos: X

En el caso de Eugenia también sucedió lo mismo. Hace unos años atrás, su expareja Rusherking también agasajó a la actriz con auto descapotable Volkswagen New Beetle modelo 2006, para su cumpleaños número 31.