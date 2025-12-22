¿Se despide el rey de la bachata? el fuerte comunicado de Romeo Santos que nadie esperaba y sorprendió a todos

La noticia llega en pleno éxito de su álbum junto a Prince Royce y a las puertas de una gira mundial en 2026. El hombre de 44 años podría dejar pronto los escenarios.

El mundo de la música latina ha recibido un impacto difícil de procesar. Romeo Santos, el hombre que sacó a la bachata de los círculos locales para sentarla en el trono del pop global, ha confirmado lo que millones de fanáticos temían: su retiro de los escenarios es una decisión tomada y ya tiene una fecha en el calendario.

La revelación surgió durante una íntima charla con la conductora Alejandra Espinosa para el programa All Access de la plataforma ViX. Con la calma que lo caracteriza pero con una contundencia que dejó sin palabras a la audiencia, el Rey de la Bachata admitió: "Sí, tengo una fecha, pero después hablamos de eso". Aunque evitó precisar el día exacto, el mensaje fue claro: el final de su carrera en vivo está más cerca de lo que se pensaba.

Lo que hace este anuncio aún más sorpresivo es el momento profesional que atraviesa el artista. Hace apenas unas semanas, el 28 de noviembre de 2025, Romeo sorprendió a la industria con el lanzamiento de Better Late Than Never (Mejor tarde que nunca), su primer álbum colaborativo junto a Prince Royce.

Este disco, compuesto por 13 temas inéditos que navegan entre la bachata clásica, el afrobeat y el R&B, ha sido recibido con elogios por la crítica y un éxito arrollador en plataformas digitales. Nadie imaginaba que este hito generacional, que une a las dos potencias del género, sería el preludio de un adiós.

Con la confirmación del retiro, la gira internacional conjunta que Romeo Santos y Prince Royce tienen programada para 2026 cambia drásticamente de sentido. Lo que originalmente se anunció como una celebración de su nuevo álbum, se ha transformado ahora en la última oportunidad para ver al artista.