Por qué niños y adultos disfrutan recibir regalos en Navidad

Cada diciembre, la escena se repite en hogares de todo el mundo: niños ansiosos frente al arbolito y adultos que, aun con plena conciencia de la dinámica comercial de la fecha, sienten ilusión al recibir un obsequio. La costumbre de intercambiar regalos en Navidad, arraigada en la cultura occidental desde hace siglos, mantiene una vigencia inalterable. Pero ¿por qué esta práctica genera tanto entusiasmo en personas de todas las edades?

regalos El regalo y el entusiasmo En primer lugar, recibir un regalo activa mecanismos psicológicos vinculados al reconocimiento y al afecto. Para los más pequeños, el obsequio representa una validación emocional: confirma que alguien los tuvo en cuenta y que su deseo fue escuchado. La experiencia, envuelta en sorpresa y expectativa, contribuye a construir seguridad afectiva y a fortalecer el vínculo con los adultos significativos. Según especialistas en desarrollo infantil, este proceso es clave para consolidar la percepción de amor y pertenencia durante las primeras etapas de la vida.

En los adultos, aunque la lógica racional ocupa un mayor espacio, la emoción persiste. Distintas investigaciones en psicología social sostienen que recibir un regalo despierta la misma región cerebral asociada al placer y la recompensa que se activa en la infancia. La diferencia radica en que, en la adultez, el obsequio suele interpretarse como un gesto simbólico que confirma la calidad del vínculo interpersonal. No se trata del valor material, sino del significado que conlleva: dedicación, tiempo, consideración y afecto.

A ello se suma la dimensión cultural. La Navidad es un período fuertemente asociado a rituales y tradiciones, y los rituales cumplen una función estructuradora en la vida social. El intercambio de regalos funciona como una práctica que renueva año a año la cohesión familiar y comunitaria. La preparación, la elección del paquete, la espera y la entrega crean un momento de encuentro que muchas familias conservan como una instancia única en el calendario.

La nostalgia también desempeña un papel determinante. Recibir un regalo suele evocar recuerdos de la niñez, cuando la Navidad estaba cargada de magia. Esa evocación actúa como un puente emocional hacia momentos de inocencia y alegría que, aunque ya lejanos, permanecen como parte del imaginario afectivo en la adultez. La memoria sensorial -desde el aroma del pino hasta el sonido del papel al rasgarse- intensifica esta sensación de regreso al pasado.