Lali deslumbró con looks que celebraron el pop y la moda: ¡mirá!

De rojo fuego a novia pop: no te pierdas los detalles de los mejores looks de Lali Espósito en Vélez.

Lali Espósito transformó el Estadio Vélez en toda una pasarela a lo largo de cinco shows donde la moda fue tan protagonista como la música. Cada presentación estuvo atravesada por un despliegue de looks con diseños firmados por Verónica de la Canal y Guevara Ocampo. “Viva el pop”, escribió en su post donde los mostró, sintetizando el espíritu de la propuesta.

Mirá los looks de Lali Espósito: La paleta cromática fue amplia y fue desde el rojo intenso, negro absoluto, nude, blanco y hasta los destellos plateados que se alternaron a lo largo del espectáculo. Uno de los primeros impactos llegó con un minivestido rojo fuego, ajustado y con textura brillante, acompañado por una bufanda de plumas al tono que le caía desde los hombros hasta la cintura, con unas medias de red.

lali-esposito-con-rojo-fuego-foto-instagramlali-EK6ZU6RHMJAL7IBM7IML44S44Q Lali y la moda como show: todos sus estilismos en Vélez. Instagram: lali En otro cambio, Lali apostó al total black con un top de encaje de escote profundo y un pantalón de tiro alto con transparencias laterales. Los accesorios metálicos, como cintos y cadenas, mostraron el costado más rockero del look y acompañaron la intensidad del show.

lali-en-total-black-foto-instagramlali-EA6CLEXPJZDZNBAAAIRRYU2XPM Rock, glamour y teatralidad. Instagram: lali El contraste llegó con un vestido lencero nude translúcido, compuesto por capas de tul, escote corazón con efecto corset y falda asimétrica en movimiento. Mientras, unas medias de red negras y botas de caña alta con plataforma generaron un contrapunto fuerte entre la delicadeza y fuerza escénica.

lali-en-velez-foto-instagramlali-ZCT6ULOCOFAD5C666X4MC247JA Los outfits de Lali en Vélez. Instagram: lali Uno de los momentos más comentados fue la aparición con un vestido blanco de inspiración nupcial. El diseño era corto, con corset bordado, falda asimétrica y velo, que se combinó con unas botas altas negras y acordonadas.