Lali deslumbró con looks que celebraron el pop y la moda: ¡mirá!
De rojo fuego a novia pop: no te pierdas los detalles de los mejores looks de Lali Espósito en Vélez.
Lali Espósito transformó el Estadio Vélez en toda una pasarela a lo largo de cinco shows donde la moda fue tan protagonista como la música. Cada presentación estuvo atravesada por un despliegue de looks con diseños firmados por Verónica de la Canal y Guevara Ocampo. “Viva el pop”, escribió en su post donde los mostró, sintetizando el espíritu de la propuesta.
Mirá los looks de Lali Espósito:
La paleta cromática fue amplia y fue desde el rojo intenso, negro absoluto, nude, blanco y hasta los destellos plateados que se alternaron a lo largo del espectáculo. Uno de los primeros impactos llegó con un minivestido rojo fuego, ajustado y con textura brillante, acompañado por una bufanda de plumas al tono que le caía desde los hombros hasta la cintura, con unas medias de red.
En otro cambio, Lali apostó al total black con un top de encaje de escote profundo y un pantalón de tiro alto con transparencias laterales. Los accesorios metálicos, como cintos y cadenas, mostraron el costado más rockero del look y acompañaron la intensidad del show.
El contraste llegó con un vestido lencero nude translúcido, compuesto por capas de tul, escote corazón con efecto corset y falda asimétrica en movimiento. Mientras, unas medias de red negras y botas de caña alta con plataforma generaron un contrapunto fuerte entre la delicadeza y fuerza escénica.
Uno de los momentos más comentados fue la aparición con un vestido blanco de inspiración nupcial. El diseño era corto, con corset bordado, falda asimétrica y velo, que se combinó con unas botas altas negras y acordonadas.
Los recortes también tuvieron su espacio, con un diseño cut out de falda en picos y corset abierto que dejaba ver el corpiño.
Los brillos, por su parte, se materializaron en un minivestido con pedrería plateada, escote pronunciado y breteles finos.
Por último, para compartir escenario con Moria Casán, Lali eligió un conjunto de sastrería total black que consistió de un blazer entallado y pantalón de vestir ajustado por encima de la rodilla y acampanado en las botamangas, acompañado por camisa blanca y corbata negra.