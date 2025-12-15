La madre de Lali Espósito habló sobre los fuertes dichos de Javier Milei contra su hija

Majo Riera dialogó con el programa Puro Show sobre el presente de la artista y sobre las declaraciones del presidente.

La madre de la cantante habló sobre las críticas del mandatario.

Lali Espósito es sin lugar a dudas una de las artistas argentinas más importantes junto con Tini Stoessel, María Becerra, entre otras figuras. A lo largo de estos meses protagonizó tensos cruces con Javier Milei, quien la llamó "Lali Depósito", lo que provocó indignación en ella y en los fans.

En medio de todo esto, desde Puro Show dialogaron con Majo Riera, madre de la cantante: "Vamos a meternos con otro tema. Hicimos una entrevista exclusiva porque es una mujer que no habla nunca", comentó Pampito, conductor del ciclo de El Trece.

El cronista del programa le consultó sobre las críticas que recibió su hija, sobre todo de Javier Milei, y fue tajante con su respuesta: "Es parte del asunto... Cuando uno es público, se expone a eso (críticas) y uno sabe quién es, cómo es, lo que hace y qué es verdad y qué es mentira".

La madre de Lali Espósito habló sobre las críticas de Javier Milei La madre de Lali Espósito habló sobre los fuertes dichos de Javier Milei sobre su hija "Especialmente cuando la crítica viene probablemente en su mayoría de gente que uno no sabe ni quién es. Lali trabaja hace 23 años y estoy acostumbrada a que ella esté expuesta", comentó en otra parte. También dejó en claro que como familia tomaron no la decisión de no contestar a estos, ya que "Lali es una adulta y perfectamente se sabe defender".