Cazzu festejó su cumpleaños con un look rojo que fue un fuego: te lo mostramos

La cantante Cazzu celebró con amigos y un estilismo rojo que se robó todos los flashes. No te pierdas la foto en la nota.

Cazzu eligió celebrar su cumpleaños número 32 lejos de los grandes eventos y de la exposición innecesaria, y apostó por un festejo nocturno junto a su círculo más cercano, en un ambiente cerrado.

Las imágenes que circularon en redes sociales la mostraron sonriente y conectada con sus amigos. Para la ocasión, eligió un look explosivo y provocador y lució un conjunto rojo fuego de dos piezas, compuesto por un top estilo corset con escote profundo y detalles en negro, y un short al tono con terminaciones oscuras.

El estilismo dejó al descubierto sus tatuajes, que funcionaron como parte integral del outfit, sin embargo, uno de los elementos que más llamó la atención fue el accesorio protagonista y que se trató de una vincha con cuernos negros.

En cuanto al maquillaje, lució un delineado marcado y los labios bien definidos, mientras que el cabello lo llevó suelto, lacio y con raya al medio.