El look de la China Suárez que desató críticas en Turquía: mirá lo que se puso

No te pierdas las fotos del estilismo de la China Suárez que dividió opiniones: “¿Quién la viste, Napoleón?”

No te pierdas el look de la China Suárez.
No te pierdas el look de la China Suárez. Foto: Instagram / @sangrejaponesa.

La China Suárez volvió a ocupar el centro de la conversación en redes sociales, esta vez por un motivo estrictamente estético. Durante su estadía en Turquía, la actriz y cantante compartió imágenes de un look que desató una ola de críticas y burlas por parte de los usuarios.

El posteo mostró a la China con un estilismo extravagante, marcado por una camisa con vuelos y unas botas llamativas en una estética que muchos consideraron exagerada. Lejos de generar consenso, la propuesta dividió opiniones y provocó una reacción inmediata.

Entre los comentarios que circularon, uno de los más repetidos fue la frase “¿Quién la viste, Napoleón?”, que sintetizó el tono con el que muchos usuarios se refirieron al look.

A diferencia de otras ocasiones en las que la China recibió elogios por sus elecciones de moda, esta vez el feedback fue mayormente negativo. El estilismo fue leído como excesivo y poco armónico, y muchos señalaron que la estética no logró conectar con el contexto ni con la imagen que suele proyectar.

No te pierdas las fotos del look de la China Suárez:

foto-sangrejaponesA
Así fue el look de la China Suárez.

foto-sangrejaponesa-3YHIEIZCCRCL7KVZAWAIEZUYXI
El estilismo de la China Suárez que dividió opiniones.

foto-sangrejaponesa-PMU3ZWCUAJH5HATJ26BD3R7TEA
Una apuesta estética que generó más críticas que elogios.

