Paula Varela contó una fuerte información sobre el pedido que le rechazó la producción a la actriz.

Mauro Icardi y la China Suárez sin lugar a dudas fueron la pareja del año en este 2025 que está a punto de despedirse. En medio de todo esto revelaron una fuerte información que tiene que ver con las escenas íntimas que realiza la actriz en la serie En el Barro.

Paula Varela, panelista de Intrusos, contó que "la temporada dos que se va a ver en febrero se está terminando de grabar", comenzó contando. Fue luego de esto que la periodista expresó que "la producción recibió un llamado de parte de la China Suárez pidiendo ver las escenas de sexo para compartirlas con Mauro Icardi".

"Quería que él las vea antes de que salgan al aire y querían averiguar qué de todo lo que ella hizo va a salir al aire y cómo se va a ver", informó la comunicadora en el programa de América. También subrayó que desde la producción de En el Barro se lo negaron de manera contundente.

El pedido de la China Suárez que sorprendió a todos El insólito pedido que hizo la China Suárez por sus escenas íntimas de En el Barro: "Quería que..." Rodrigo Lussich se expresó tras la información que dio su compañera y sostuvo que "el personaje de la China Suárez sufre una violación en la segunda temporada muy violenta y entiendo que es parte de la trama". Luego, agregó: "Él chequea, qué chequea... Vas a decirle que corten las escenas porque a vos no te gustan".