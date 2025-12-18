Juliana Awada y el look que llevó la onda deporte chic a otro nivel

Así fue el look deportivo chic de Juliana Awada que enamoró en redes: un conjunto pensado para el tenis que funcionó para múltiples ocasiones.

Durante un partido de tenis, Juliana Awada eligió un outfit deportivo que, lejos de los excesos,cautivó por su simpleza bien pensada y por esa capacidad tan propia de Awada de transformar lo funcional en algo aspiracional.

Apasionada tanto por la moda como por la actividad física, la ex primera dama compartió imágenes de un encuentro deportivo junto a su grupo de amigas más íntimas, donde el foco no estuvo puesto en la performance, sino en la manera de vestirse para disfrutar de un día al aire libre. El resultado fue un look que habló de comodidad, pero también de una mirada estética entrenada.

El elegido fue un conjunto total white, una de las apuestas más recurrentes y exitosas dentro de su guardarropa. El outfit estuvo compuesto por un buzo liviano de manga larga con cierre frontal y una pollera tableada blanca, infaltable dentro del universo del tenis.

El blanco absoluto funcionó como hilo conductor del estilismo, mostrando su vigencia como sinónimo de elegancia deportiva. La elección cromática no solo acompañó el contexto del deporte, sino que también amplificó la versatilidad de las prendas, demostrando que un look pensado para la cancha puede adaptarse con facilidad a otros escenarios cotidianos.

En cuanto al calzado, Juliana Awada optó por zapatillas deportivas en tono claro, diseñadas para brindar máximo confort durante el juego. Los accesorios, en tanto, reforzaron su sello personal, luciendo unos anteojos de sol oscuros, uno de sus clásicos infalibles, y un reloj metálico que elevó el estilismo sin romper la armonía monocromática ni el espíritu minimalista del outfit.