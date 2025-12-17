Presenta:

Estilo

|

Nicki Nicole

Nicki Nicole brilló con un look desde España

Un vestido con capucha y abrigo de piel marcaron el look nocturno de Nicki Nicole en Pedraza. ¡Mirá!

MDZ Estilo

No te pierdas el look de Nicki Nicole.

No te pierdas el look de Nicki Nicole.

Instalada en Pedraza, un pueblo medieval de España, Nicki Nicole compartió una serie de imágenes nocturnas que la mostraron envuelta en un look total white pensado para las bajas temperaturas europeas, pero con una impronta glam que no pasó desapercibida.

Las prendas de piel sintética han sido protagonistas durante todo el año y, en esta ocasión, Nicki lo reafirmó al incorporar un abrigo corto de piel blanca que se convirtió en el centro absoluto del estilismo. Lejos de verse exagerado, el saco le dio textura y hasta una cuota de lujo silencioso.

Te Podría Interesar

Como base del look eligió un vestido largo, liso y ajustado, sin mangas, que se destacó por tener un gran tajo y una capucha integrada.

La elección de accesorios mantuvo la coherencia cromática, y combinó el vestido con pantymedias blancas y stilettos al tono, que le dieron un aire sofisticado.

No te pierdas las fotos del look de Nicki Nicole:

nicki-nicole-en-vestido-con-capucha-y-piel-foto-instagramnickinicole-SWKKRS2VBJHR3CLUOQTAGCTR4Q
Nicki Nicole y el lujo invernal.

Nicki Nicole y el lujo invernal.

nicki-nicole-mostro-un-look-de-invierno-a-puro-glam-foto-instagramnickinicole-SDITFXF735C3DHCWL2HO2JBYXA
El look blanco de Nicki Nicole.

El look blanco de Nicki Nicole.

nicki-nicole-con-vestido-blanco-y-abrigo-corto-de-piel-foto-instagramnickinicole-FQ6NTUSFNZHBRIYKTLNSJXPBH4
La cantante apostó por piel sintética y glamour.

La cantante apostó por piel sintética y glamour.

Archivado en

Notas Relacionadas