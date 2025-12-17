Nicki Nicole brilló con un look desde España

Un vestido con capucha y abrigo de piel marcaron el look nocturno de Nicki Nicole en Pedraza. ¡Mirá!

Instalada en Pedraza, un pueblo medieval de España, Nicki Nicole compartió una serie de imágenes nocturnas que la mostraron envuelta en un look total white pensado para las bajas temperaturas europeas, pero con una impronta glam que no pasó desapercibida.

Las prendas de piel sintética han sido protagonistas durante todo el año y, en esta ocasión, Nicki lo reafirmó al incorporar un abrigo corto de piel blanca que se convirtió en el centro absoluto del estilismo. Lejos de verse exagerado, el saco le dio textura y hasta una cuota de lujo silencioso.

Como base del look eligió un vestido largo, liso y ajustado, sin mangas, que se destacó por tener un gran tajo y una capucha integrada.

La elección de accesorios mantuvo la coherencia cromática, y combinó el vestido con pantymedias blancas y stilettos al tono, que le dieron un aire sofisticado.