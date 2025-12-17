Sydney Sweeney revivió el look más icónico de Marilyn Monroe

Sydney Sweeney homenajeó a la leyenda de Hollywood con un diseño de Galia Lahav. ¡No te pierdas las fotos!

Marilyn Monroe ha sido, durante décadas, una de las musas más revisitadas por la moda. Su imagen atravesó generaciones, pasarelas y alfombras rojas sin perder fuerza, y ese legado volvió a activarse cuando Sydney Sweeney decidió rendirle homenaje en la premiere de The Housemaid, la película que presentó en Hollywood junto a Amanda Seyfried.

Para esa noche, Sydney lució un diseño blanco firmado por Galia Lahav que remitió de manera directa al mítico vestido que Marilyn Monroe había llevado en La comezón del séptimo año en 1955. Aquel modelo que quedó inmortalizado en la escena donde la falda se elevaba sobre una alcantarilla encontró, setenta años después, en una nueva interpretación cargada de precisión artesanal y glamour.

El vestido elegido por Sydney presentó un escote en V profundo, una falda acampanada con plumas en el ruedo y un corset con pliegues que le estructuraron la silueta. La falda generó un efecto visual que evocó inevitablemente aquella imagen eterna de Marilyn.

Desde la casa de alta costura dieron detalles del proceso creativo detrás de la pieza, subrayando el trabajo minucioso que implicó. “Creado tras más de 170 horas de meticuloso trabajo manual y refinamiento, el vestido fue esculpido a su medida y confeccionado con precisión según su visión. Cada detalle fue cuidadosamente personalizado para crear una silueta impecable y poderosa, ideal para un momento como este”.

La estilista Molly Dickson estuvo a cargo del look completo y acompañó el vestido con decisiones clásicas, por lo que la actriz lució el pelo suelto, con ondas naturales, reforzando la estética old Hollywood. El maquillaje, en tanto, contó con un delineado cat eye negro bien marcado y labios rojo intenso.