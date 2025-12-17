La reina Letizia Ortiz rescató su blusa con lazada para hacer el look más elegante

La reina española, Letizia Ortiz, demostró que las blusas con lazada nunca pasan de moda al traer de vuelta una prenda del 2009.

Bajo la lluvia persistente que marcó ese martes en Madrid, la reina Letizia Ortiz inauguró su agenda semanal presidiendo una reunión del patronato de la Fundación FAD Juventud, entidad de la que es presidenta de honor. El encuentro tuvo lugar en la sede de Meta España, en el Paseo de la Castellana, y estuvo centrado en un tema que la monarca siguió de cerca desde hace años: la seguridad digital de niños, adolescentes y jóvenes.

Para un acto estrictamente laboral, Letizia recurrió a lo que muchos definieron como su uniforme de trabajo, es decir, el traje de chaqueta. Sin embargo, esta vez rescató de su armario una blusa morada firmada por Felipe Varela, que había estrenado en 2009 cuando todavía era princesa.

La prenda destacó por su lazada en el cuello y sus mangas ajustadas, y logró llenar de color un conjunto sobrio. El traje elegido fue de Hugo Boss, con chaqueta armada, cruzada y ajustada a la figura, y pantalón de caída impecable, llevado a un terreno claramente de oficina. El look se completó con mocasines de la firma española Pons Quintana y pendientes de PDPAOLA, modelo Sugar, en forma de gota y acabado dorado.

La blusa tuvo un recorrido significativo en la historia del vestidor real. Su debut se remontó a 2009 y volvió a aparecer en 2011, cuando Letizia la combinó con una falda lápiz gris y tacones para un posado oficial en el Palacio de la Zarzuela, durante la visita del entonces presidente alemán Christian Wulff y su esposa.

Durante la jornada, la reina se mostró participativa y atenta en el coloquio titulado “Desafíos y retos de la seguridad digital para la adolescencia, infancia y juventud – Entornos Digitales Seguros”. Allí defendió que la Inteligencia Artificial “bien utilizada puede ser muy útil”, pero recordó que “la inteligencia humana es irreemplazable”.