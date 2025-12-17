El nieto del Flaco Spinetta expone con otros artistas en un espacio no convencional de Mendoza

En tiempos marcados por la velocidad, la hiperconectividad y la inmediatez, detenerse a mirar, recordar y sentir se vuelve un acto casi revolucionario. Esa pausa necesaria es la que propone la muestra "Desde la nostalgia del origen a un renacer", una experiencia artística que se despliega lejos de los circuitos tradicionales y encuentra su hogar en Delis Café, un espacio singular ubicado sobre la emblemática calle Arístides Villanueva, en la Ciudad de Mendoza.

obras benicio mutti spinetta (7) Obra de Benicio Mutti Spinetta. Alf Ponce Mercado / MDZ Tres artistas, tres sensibilidades La exposición reúne las obras de Gabriela Scordo, Galo Maronese y Benicio Mutti Spinetta -nieto del legendario músico Luis Alberto Spinetta-, tres artistas que, desde lenguajes y sensibilidades propias, convergen en una búsqueda común: volver al origen como gesto creativo y vital. No se trata aquí de una nostalgia paralizante, sino de una evocación activa, una memoria que se transforma en motor para el renacer.

obras gabriela scordo (1) Obra de Gabriela Scordo. Alf Ponce Mercado / MDZ El lugar elegido no es casual. Delis Café alberga la Colección Objetos con Historia de Hernán Lahun, su propietario, un conjunto de piezas que funcionan como testigos silenciosos del tiempo y dialogan con las obras expuestas. En este cruce entre arte contemporáneo y objetos cargados de pasado, la muestra adquiere una densidad particular: cada rincón parece narrar algo, cada imagen se amplifica en contacto con la memoria material del espacio.

Para los artistas, la muestra evoca “el deseo de regresar a una manera más simple y auténtica de vivir desde el arte, la música y los recuerdos”. Una declaración que se traduce en obras que invitan a reconectar con la esencia, con aquello que permanece incluso cuando todo cambia. “Esto es lo que nos conecta con nuestra esencia, nuestro lugar, allí donde quiera que estemos”, señalan, subrayando una idea de pertenencia que trasciende lo geográfico para volverse emocional.

El Malbec y el arte El recorrido no se limita a lo visual. La experiencia se amplía con la participación de Cavas Mendocinas, que acompaña la muestra con su Malbec y presenta una nueva etiqueta artística creada especialmente por Galo Maronese. Este gesto refuerza el cruce entre disciplinas: arte y vino dialogan como expresiones culturales profundamente arraigadas al territorio mendocino. Elaborado en Lunlunta, Luján de Cuyo, este Malbec de cuerpo tradicional y auténtico fue concebido especialmente para la ocasión, como una obra más dentro del conjunto.