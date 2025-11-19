Nicki Nicole será la primera artista urbana en dar un show en el Teatro Colón: cuánto valen las entradas

La cantante rosarina, una de las voces más representativas del género urbano, anunció un concierto premium en el Teatro Colón

La trayectoria de Nicki Nicole sigue sumando capítulos de auténtica hazaña. La joven artista se prepara para dar un salto mayúsculo en su carrera musical al confirmar que ofrecerá un espectáculo sinfónico en el recinto cultural más emblemático de la capital argentina: el Teatro Colón.

Nicki será el puente entre el trap y el clásico La presentación de Nicki no solo será un evento de alto impacto, sino un verdadero hito: la cantante se convertirá en la primera figura de la música urbana en pisar este escenario tradicionalmente reservado para la ópera y el ballet. La audaz elección del Teatro Colón subraya la visión de la artista de expandir sus fronteras creativas y unir dos universos musicales que antes parecían irreconciliables.

El concierto, anunciado para el 19 de febrero, se presenta como una velada única. Bajo la batuta de la dirección musical del talentoso Nico Sorín, el show reunirá a más de 70 músicos profesionales en escena. Este formato orquestal permitirá a Nicki reinterpretar sus hits más aclamados, ofreciendo al público una dimensión renovada de su ya exitosa discografía.