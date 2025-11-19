Afirman que Benjamín Vicuña está en su peor momento tras las declaraciones de la China Suárez: "Está muy..."

La China Suárez sorprendió a Moria Casán en la entrevista al afirmar que durante la relación con Benjamín Vicuña ella estaba "bajo tierra". Fue en ese momento en que la conductora decidió preguntar los motivos de ese sentimiento que tenía y ella fue contundente.

"Estaba en una relación en donde no me sentía deseada, no me sentía amada y estaba muy desgastada", comenzó contando la novia de Mauro Icardi. La conductora le preguntó si era con Benjamín Vicuña y allí la China confirmó que estaba hablando sobre su historia de amor con el artista chileno.

El actor salió a responder y se lo notó muy enojado con el cronista de Sálvese Quien Pueda luego de las repercusiones que generaron las palabras de la madre de sus hijos. Siguiendo esta información, Yanina Latorre reveló la charla que tuvo con el entorno de Benjamín y dejó fuertes datos sobre el estado anímico.

Benjamín Vicuña se encuentra muy golpeado por las declaraciones de la China Suárez Afirman que Benjamín Vicuña está en su peor momento tras las declaraciones de la China Suárez: "No quiere..." "Mensaje del entorno de Vicuña. Me dicen que está muy deprimido, que está muy caído y que tienen mucha preocupación por él", expresó en el inicio la conductora de América. También reveló que antes de salir de su vivienda realiza un chequeo para ver si los medios de comunicación se encuentran presentes, ya que no quiere dar notas.

La durísima respuesta de Benjamín Vicuña cuando le preguntaron por los dichos de la China Suárez En Sálvese Quien Pueda consiguieron hablar con el actor chileno y a diferencia de otras veces en las cuales él no quería tocar el tema, ahora sí lo hizo. El cronista del programa le consultó por las declaraciones de Eugenia Suárez y no dudó en responder.