María Vázquez brilló con un look boho chic con un toque ecuestre

Denim, palazzo estampado y un establo fueron los elementos que marcaron las fotos del look boho de María Vázquez. ¡Mirá!

María Vázquez compartió en redes sociales una serie de imágenes tomadas en un establo, donde lo ecuestre se convirtió en el escenario ideal para desplegar un look boho chic de gran impacto visual. El shooting transcurrió entre fardos de heno y caballos, por lo que el entorno no fue un simple fondo, sino un actor más dentro del estilismo.

La pieza central del look fue una camisa de denim celeste llevada con los botones abiertos y, en algunas tomas, anudada a la altura de la cintura. El denim se alejó de su costado urbano y se integró al paisaje campestre con naturalidad.

El complemento llegó de la mano de un pantalón palazzo de tiro alto, con estampado orgánico en tonos tierra y blanco, de diseño amplio y fluido que reforzó la impronta bohemia del conjunto, estilizando la figura y armonizando con el entorno natural.

El estilismo se completó con un cinturón ancho de cuero marrón, con detalles metálicos y aire artesanal, mientras que los accesorios siguieron la misma línea, y lució unos anteojos de sol de gran tamaño que le dieron un toque setentoso.