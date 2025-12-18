Malamado Tonic: cuando el vino fortificado se reinventa como cóctel
Aprendé a hacer un trago fresco, moderno y sofisticado: Malamado Tonic, donde un vino generoso se transforma en la base de una copa vibrante y diferente.
En el nuevo episodio de Un Minuto por Sabor, descubrimos que el vino no solo se bebe… también se mezcla, se reinventa, se convierte en cóctel. Esta vez, el protagonismo corresponde al Malamado Tonic, y te mostramos y explicamos el paso a paso para prepararlo.
No te pierdas el video de su preparación:
La receta: Malamado Tonic
Ingredientes:
-
Malamado (vino generoso)
50 ml Gin Bombay
Tónica
Hielo
Rodajas de limón
Ramita de menta y frutos rojos para decorar
Preparación:
-
Llená una copa con hielo.
Agregá 15 ml de Malamado y revolvé suavemente.
Incorporá 50 ml de gin Bombay y completá con tónica.
Añadí rodajas de limón, ramita de menta y frutos rojos —un detalle final que convierte el trago en experiencia.
Serví y disfrutá.
El vino fortificado: identidad, sabor y modernidad
El Malamado es un vino generoso, resultado de la adición de aguardiente vínico durante su elaboración, lo que le aporta mayor graduación alcohólica y carácter distintivo. Al incorporarlo en coctelería, rompe el molde del “trago clásico” y abre un universo de creatividad: el vino deja la copa y entra al vaso mezclado. Esta receta demuestra que la coctelería con vinos generosos es una tendencia con carácter, que combina estructura vínica, frescura cítrica y sofisticación líquida.
Te Podría Interesar
Bartenders que usan el vino como ingrediente clave
No es solo cuestión de mezclar cítricos o licores: algunos bartenders están reinventando el vino en el mundo del cóctel. Desde Madrid hasta Nueva York, profesionales como David González Manzano han aplicado vinos jóvenes en sours y refrescos con soda, reconociendo que “el vino puede brillar cuando se usa como base en una mezcla, no solo como acompañamiento”. spanishwinelover.com+1 Esta fusión de vino+coctelería abre nuevas posibilidades: el vino deja de ser solo para maridar comidas y se convierte en componente activo, creativo y sensorial de tragos experimentales.
Contenido original de El Generador Productora Audiovisual
Un Minuto por Sabor es la serie que celebra el vino desde la innovación líquida. Cada capítulo propone una receta, una historia y una invitación al descubrimiento. Con el Malamado Tonic, la propuesta es clara: el vino también es un trago.
Encuentra muchas más series en nuestro canal de Youtube. Contenidos originales El Generador Productora Audiovisual