Malamado Tonic: cuando el vino fortificado se reinventa como cóctel

Aprendé a hacer un trago fresco, moderno y sofisticado: Malamado Tonic, donde un vino generoso se transforma en la base de una copa vibrante y diferente.

En el nuevo episodio de Un Minuto por Sabor, descubrimos que el vino no solo se bebe… también se mezcla, se reinventa, se convierte en cóctel. Esta vez, el protagonismo corresponde al Malamado Tonic, y te mostramos y explicamos el paso a paso para prepararlo.

No te pierdas el video de su preparación: Embed - Malamado Tonic | Cómo preparar un cóctel con vino fortificado y gin | UN MINUTO POR SABOR La receta: Malamado Tonic Ingredientes: Malamado (vino generoso)

50 ml Gin Bombay

Tónica

Hielo

Rodajas de limón

Ramita de menta y frutos rojos para decorar 4.00_00_24_01.Still003 El verano es especial para disfrutar de un momento de frescura con un buen drink. Preparación: Llená una copa con hielo.

Agregá 15 ml de Malamado y revolvé suavemente.

Incorporá 50 ml de gin Bombay y completá con tónica.

Añadí rodajas de limón, ramita de menta y frutos rojos —un detalle final que convierte el trago en experiencia.

Serví y disfrutá. 4.00_00_53_22.Still007 Malamado Tonic: no dejes de animarte a prepararlo. El vino fortificado: identidad, sabor y modernidad El Malamado es un vino generoso, resultado de la adición de aguardiente vínico durante su elaboración, lo que le aporta mayor graduación alcohólica y carácter distintivo. Al incorporarlo en coctelería, rompe el molde del “trago clásico” y abre un universo de creatividad: el vino deja la copa y entra al vaso mezclado. Esta receta demuestra que la coctelería con vinos generosos es una tendencia con carácter, que combina estructura vínica, frescura cítrica y sofisticación líquida.

Bartenders que usan el vino como ingrediente clave No es solo cuestión de mezclar cítricos o licores: algunos bartenders están reinventando el vino en el mundo del cóctel. Desde Madrid hasta Nueva York, profesionales como David González Manzano han aplicado vinos jóvenes en sours y refrescos con soda, reconociendo que “el vino puede brillar cuando se usa como base en una mezcla, no solo como acompañamiento”. spanishwinelover.com+1 Esta fusión de vino+coctelería abre nuevas posibilidades: el vino deja de ser solo para maridar comidas y se convierte en componente activo, creativo y sensorial de tragos experimentales.

4.00_00_47_14.Still005 Disfrute total: compartir un buen trago con amigos, una gran idea. Contenido original de El Generador Productora Audiovisual Un Minuto por Sabor es la serie que celebra el vino desde la innovación líquida. Cada capítulo propone una receta, una historia y una invitación al descubrimiento. Con el Malamado Tonic, la propuesta es clara: el vino también es un trago.