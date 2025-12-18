Votá vos: cuál creés que será la nueva reina de Guaymallén 2026

La fiesta departamental de la vendimia de Guaymallén, que se celebrará el 19 de diciembre, ya tiene a sus candidatas. ¡Conocelas y votá por tu favorita!

Guaymallén presentó oficialmente a sus 21 representantes distritales que aspiran a la corona departamental. La cita se llevó a cabo durante la noche del viernes 7 de noviembre en la Plaza del Encuentro de Villa Nueva ubicado sobre Libertad, entre España e Italia, que por unas horas se transformó en el epicentro simbólico de la Vendimia local.

Tras la votación de los vecinos, el departamento definió a las jóvenes que competirían no solo por la corona departamental, sino también por el honor de participar del Acto Central en el Teatro Griego Frank Romero Day.

La presentación oficial contó con una fuerte presencia institucional. El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, encabezó el acto acompañado por el secretario de Gobierno, Ignacio Conte; la directora de Cultura y Turismo, Carolina Vico; el director de Delegaciones, Cristian Arias; la subdirectora de Turismo, Fernanda Luffi; el director de Servicios Comunitarios, Alejandro Novoa; el subdirector de Tránsito y Seguridad Vial, Martín Adi; y los concejales Jonathan Mazuela, Juana Allende, Cristina Vargas y Pedro Bastías. La imagen de las autoridades junto a las representantes reforzó el carácter colectivo y participativo del evento.

El evento marcó, así, el inicio oficial del camino hacia la Fiesta Departamental de la Vendimia, que se celebrará el próximo 19 de diciembre en el Predio de la Virgen. Será en esa instancia cuando se conozca quiénes representarán a Guaymallén en la Fiesta Nacional. Por ahora, podés ver a las candidatas y votar al final de esta nota cuál te gustaría que fuera la nueva reina.