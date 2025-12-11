Murió el hombre que sufrió graves quemaduras en el incendio desatado por una explosión en Guaymallén

El hombre de 72 años murió a raíz de las graves quemaduras que sufrió en el incendio de su casa en Guaymallén.

El incendio desatado en Guaymallén a raíz de la explosión de una camioneta resultó en graves quemaduras en el cuerpo de un hombre de 72 años, quien terminó muriendo a raíz de estas heridas horas después del ser rescatado de las llamas.

El septuagenario falleció este jueves en el Hospital Lagomaggiore, a donde fue derivado tras ser retirado de su domicilio mientras se incendiaba.

Cómo fue el incendio Según marcó la reconstrucción del hecho, todo comenzó poco después de que dieran las 20, cuando al encender su camioneta se generó una explosión que terminó expandiendo las llamas por el interior del domicilio, ubicado en el barrio Santa Rita, sobre la calle Las Amapolas.

Alertados por una llamada a la línea de emergencias 911, efectivos de la Subcomisaría Conde y del Cuerpo Motorizado de Prevención Norte (CUMOT) se presentaron en el lugar del hecho para controlar la situación. Allí, dos uniformados ingresaron para rescatar al hombre que terminó muriendo horas después.