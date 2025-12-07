Incendio en un boliche de India: 25 muertos y un local sin permisos

Al menos 25 personas murieron en un boliche de India tras una explosión de gas que desató un incendio.

Un incendio desatado en un boliche llamado Birch, en Goa, India, provocó la muerte de al menos 25 personas durante la madrugada del domingo. Entre las víctimas habría trabajadores y turistas, mientras las autoridades confirmaron que seis heridos permanecen en condición estable y anunciaron una investigación oficial.

Así fue el incendio Incendio En India El fuego comenzó poco después de la medianoche, según el Ministro Principal de Goa, Pramod Sawant, tras la explosión de una bombona de gas en la cocina del local. En ese momento, alrededor de 100 personas se encontraban allí. Muchas de ellas corrieron hacia la zona inferior del edificio, quedando atrapadas junto al personal, cuyos cuerpos fueron posteriormente recuperados por los equipos de emergencia.

Las autoridades locales señalaron que el lugar tenía accesos limitados, lo que dificultó las tareas de contención del incendio. Los camiones de bomberos debieron estacionarse a unos 400 metros del lugar, lo que retrasó la respuesta inicial y elevó los riesgos para quienes quedaron atrapados.

La falta de permisos del boliche El funcionario local Roshan Redkar indicó que operaba sin permiso de construcción vigente. Dijo también que existía una orden de demolición que había sido emitida por el consejo local y luego revocada por autoridades de mayor rango.