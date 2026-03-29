El insólito requisito de Mauro Icardi y la China Suárez en un reconocido boliche que armó polémica: "Te apuntaban"
Yanina Latorre lanzó una picante revelación en sus redes sociales sobre la salida del futbolista y la actriz: los detalles.
El mundo del espectáculo se vio sacudido por una nueva y polémica noche que tuvo como protagonistas a Mauro Icardi y la China Suárez. Lo que parecía ser una salida nocturna más, se convirtió en un verdadero operativo de aislamiento protegido en un reconocido boliche llamado Caramelo, revelado en exclusiva por Yanina Latorre en sus redes sociales.
El pedido de los mediáticos
La periodista de SQP no se anduvo con vueltas y, a través de sus historias de Instagram, soltó la bomba que paralizó internet. "Me cuentan que ayer en Caramelo te apuntaban con laser si sacabas el teléfono cerca de la China y Mauro", disparó Latorre sin filtro, dejando en claro que el "insólito requisito" de la pareja quedó expuesto como exagerado.
La medida, que buscaba evitar cualquier registro no autorizado de la actriz y el futbolista, fue tildada de varios adjetivos. Con un "JAJAJAJAJAJAJAJA" que acompañó las palabras, Latorre remató: "¿Hay algo más patético y marginal? ¿Quiénes son?".
Este operativo de aislamiento protegido fue total, ya que, según detalló Latorre, Icardi y Suárez estaban "solos" en el boliche, "con guardaespaldas y sin amigos". Una medida extrema.
La situación armó polémica de inmediato. La gran mayoría de los internautas coincidieron con la ridiculez del "operativo láser". Este episodio suma un capítulo más la interminable tormenta que rodea a Icardi, quien actualmente se encuentra esperando una nueva audiencia por el divorcio con Wanda Nara, fijado para el 28 de abril.