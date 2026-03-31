¿Hubo golpes? La China Suárez explotó contra una modelo que se le acercó a Icardi en un boliche

Una salida nocturna terminó de la peor manera: los detalles de la pelea que casi termina en las manos de la China Suárez.

El gran enojo de la China en medio de un boliche. / Archivo MDZ

Lo que debía ser una partida romántica hacia Estambul se transformó en un bombazo mediático cuando la China Suárez y Mauro Icardi quedaron varados en Ezeiza por un problema de papeles con Benjamín Vicuña. Pero el verdadero caos estalló horas después en Caramelo, el boliche de moda donde la pareja buscó refugio.

china suarez enojada La noche de la pareja mediática parece que no tuvo los más lindos detalles. Archivo MDZ Lo que empezó como una velada de negocios con un ex socio de las hermanas Nara, derivó en un episodio dantesco con gritos, supuestos excesos y una tercera en discordia que desató la ira de la actriz.

La reacción fuera de control de la China Suárez: "Se le fue a la yugular" La tensión en el VIP de Caramelo escaló cuando una joven modelo, perteneciente al grupo íntimo de Juanita Tinelli, se acercó respetuosamente a Icardi. Según relató la usuaria @PaoShara en X, el pedido de una simple foto detonó el peor perfil de la ex Casi Ángeles.

China Suárez (1) La actriz explotó en medio de un boliche por una simple foto. Instagram @sangrejaponesa “La zorra como es su costumbre se le fue a la yugular, tuvieron que separarla por su alto nivel etílico en sangre japonesa”, disparó la testigo, asegurando que la situación fue tan violenta que los patovicas del lugar debieron intervenir para que el cruce no pasara a mayores ante la mirada atónita de los presentes.

tweet-pao-shara-el-ataque-celos-la-china-suarez-mauro-icardi El relato del terrible momento sucedido en Buenos Aires. X @PaoShara Pero el dato más picante de la noche es la existencia de material fílmico que podría hundir a la actriz. La joven damnificada, lejos de amedrentarse, habría registrado toda la secuencia con su celular.