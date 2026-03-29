El estilo espiritual de la China Suárez: moda y protección energética

China Suárez mostró su llamativo look místico con medallas y piedras. Mirá todas las fotos en la nota.

La China Suárez dejó de lado cualquier lectura superficial del estilo para meterse en un terreno mucho más simbólico. En sus últimas apariciones, la moda funcionó como extensión de una búsqueda personal, y las imágenes que compartió la mostraron como una verdadera "reina de los amuletos".

El foco estuvo en el layering de collares, una superposición meticulosa de medallas religiosas, piedras naturales y símbolos de protección. Entre las piezas más destacadas aparecieron medallas de la Virgen de Guadalupe y la Medalla Milagrosa, acompañadas por figuras de San Benito, tradicionalmente asociadas a la protección contra energías negativas.

A eso se sumaron detalles como un lazo de brillantes, cadenas de perlas blancas y dijes en oro y plata con cruces trabajadas, además de un ojo turco pensado para proteger de la envidia. La mezcla de materiales y texturas generó una estética rica, cargada de capas tanto visuales como simbólicas.

Entre las piedras, la turmalina negra ocupó un lugar central. Según explicó la actriz, funciona como un escudo frente a energías negativas y ayuda a aliviar sensaciones de angustia o pesadez, sumando una dimensión emocional que trasciende lo estético.

Sus cajas de amuletos revelaron una colección amplia, con medallas de distintos tamaños y acabados, desde bronces antiguos hasta dorados brillantes, evidenciando que cada pieza tiene un propósito concreto dentro de su vida y sus looks.