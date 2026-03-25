Miley Cyrus reversionó a Hannah Montana con alta costura: mirá su look para el estreno

No te pierdas todos los detalles del vestido de Rabanne que lució Miley Cyrus en el estreno del especial por las dos décadas de Hannah Montana.

Miley Cyrus fue la gran protagonista del estreno del especial por las dos décadas de Hannah Montana, celebrado en el Teatro El Capitan. En la alfombra roja, la artista no solo dijo presente en el homenaje a la serie que la lanzó a la fama, sino que además llevó un look que logró unir pasado y presente.

Miley lució un diseño a medida de Rabanne, una casa que siempre se caracterizó por experimentar con materiales industriales. El vestido era largo hasta el suelo, y estaba hecho de una red metálica cubierta con cristales que bajo las luces generaban un brillo iridiscente, casi líquido. Mientras, el escote presentaba un drapeado profundo que bajaba hasta la cintura y se sostenía con cadenas que recorrían el abdomen. Al girar, la espalda quedaba completamente descubierta, enmarcada por un entramado de joyas y cadenas.

Sin embargo, lo que realmente convirtió el look en un fenómeno viral apareció debajo; Miley vistió una camiseta blanca corta con estampado de estrellas plateadas y la imagen de su personaje de Disney Channel. Ese detalle fue el puente directo entre la Miley adolescente y la artista que es hoy.

En cuanto a los accesorios, apostó por unas pulseras de plata y oro con cristales, y unos anillos de gran tamaño. El beauty look, en tanto, recuperó su icónico flequillo rubio, reinterpretado con una textura más actual, mientras que el maquillaje contó con sombras plateadas, un delineado de ojos completo, y los labios en un tono melocotón con brillo.