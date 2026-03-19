20 años después de Hannah Montana: Miley Cyrus se reinventa con alta costura

De Margiela a Cavalli, no te pierdas todos los detalles de los looks de Miley Cyrus en una producción icónica.

A veinte años del fenómeno global que fue Hannah Montana, Miley Cyrus decidió celebrar su historia con una producción que fue mucho más que una simple sesión de fotos, y donde la moda fue lenguaje y memoria.

La sesión para la revista Variety reunió piezas que trazaron un recorrido por distintas épocas. Había desde un corsé de pedrería artesanal de Maison Margiela hasta conjuntos metalizados de Paco Rabanne y el maximalismo dorado de Roberto Cavalli.

Una de las prendas más llamativas fue un corsé transparente recubierto de joyas y cristales multicolores, pieza que parecía una especie de armadura hecha de tesoros, y que se llevó combinada con un pantalón metalizado drapeado. Mientras que el retro futurista de Paco Rabanne se hizo presente con un top azul de bordado radial y pantalones de malla de lentejuelas plateadas que recuperaban la estética espacial de los años sesenta.

En otro registro, el look de Valentino introdujo una narrativa más introspectiva. Miley lució una gorra náutica negra y un abrigo de piel sintética con bordado barroco en lentejuelas doradas, bronces y negras, donde el foco se dirigió hacia la actitud y la mirada.

Por último, la onda setentera apareció en el conjunto de punto calado color oro viejo de Cavalli, que estuvo acompañado por un peinado tipo shag moderno con flequillo desfilado y raíces más oscuras, cerrando de esa forma un look inolvidable para una producción impecable.