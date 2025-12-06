Un colectivo se incendió en la Ruta 40 y afortunadamente no hubo heridos

El incendio se produjo alrededor de las 17 de este sábado en Ugarteche. Los pasajeros que viajaban desde San Rafael lograron evacuar a tiempo.

Un colectivo que circulaba por la Ruta Nacional 40 se incendió este sábado por la tarde en Ugarteche, Luján de Cuyo. Se trata de un colectivo utilizado como transporte de pasajeros que iba con personas dentro, pero afortunadamente todos lograron retirarse antes de que las llamas consuman al vehículo y nadie salió herido.

El hecho ocurrió alrededor de las 17, cuando el vehículo, un Mercedes Benz de la empresa Iselín que viajaba desde San Rafael hacia el aeropuerto, comenzó a prenderse fuego presuntamente por un desperfecto mecánico. Fue a la altura del helipuerto de Ugarteche, pasando la Ruta 16.

El incendio del colectivo en Luján Un colectivo incendiado al costado de la Ruta 40 Un colectivo incendiado al costado de la Ruta 40 Según el reporte policial, el chofer y los pasajeros —docentes y alumnos que se dirigían a Buenos Aires— descendieron rápidamente del vehículo al notar el humo. Luego fue fueron alertadas las autoridades y personal de la Subcomisaría Ugarteche llegó al lugar para regular el tránsito. La Ruta 40 fue totalmente interrumpida debido a que el colectivo quedó detenido sobre la calzada.

Bomberos y personal de Tránsito Municipal trabajaron para controlar las llamas, pero el vehículo terminó con pérdidas totales. En el lugar también intervino el Servicio de Emergencias Coordinado, que asistió a los ocupantes y confirmó que todos se encontraban en buen estado de salud, incluido el conductor de 48 años.