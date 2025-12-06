Misterio en Godoy Cruz: hallan muerto a un hombre con una herida cortante en la cabeza

Las autoridades investigan la causa del deceso del individuo, encontrado en la vía pública tras un llamado al 911.

Autoridades policiales investigan el deceso de un hombre, cuya identidad aún se desconoce, ocurrido en la noche del viernes en el departamento de Godoy Cruz.

El hecho sucedió alrededor de las 19.35 horas en la calle Azcuénaga, en el tramo comprendido entre Rodríguez Peña y San Francisco del Monte. Intervino en el caso personal de la Subcomisaría Zona Industrial.

El aviso a emergencias Un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre la presencia de una persona en la vía pública. Los informantes señalaron que la persona parecía encontrarse en estado de ebriedad.

Personal policial se desplazó al lugar y constató que el individuo no presentaba signos vitales. Posteriormente, personal de emergencias examinó el cuerpo e informó que la víctima tenía una herida cortante en el cuero cabelludo, específicamente en la región occipital. Esta lesión fue, aparentemente, producida por un elemento contuso o punzante.