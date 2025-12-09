Un incendio forestal que afectó cientos de hectáreas en San Rafael fue contenido tras varios días

El incendio afectó la zona de Cerro Nevado, ubicado en San Rafael. Los detalles del despliegue del Plan Provincial de Manejo del Fuego.

Los bomberos lograron contener el incendio forestal que se desató en una zona rural de San Rafael.

Un gran incendio forestal, desatado en la zona del Cerro Nevado, fue controlado a partir de trabajos de bomberos en distintos flancos en dicha zona de San Rafael. El fuego afectó a aproximadamente 300 hectáreas, en gran marte avivado por la presencia de un abundante material combustible y las condiciones climáticas.

Cómo se contuvo el fuego Las llamas arrasaron con la flora de la zona tras varios días de avances desenfrenados, los que eran combatidos por los brigadistas provenientes de las bases de Monte Comán (San Rafael) y Ñacuñán (Santa Rosa), desplegados en el marco de un programa de inversiones provinciales que supera los 2.400 millones de pesos, el Plan Provincial de Manejo del Fuego del Ministerio de Energía y Ambiente.

image Concretamente en la zona trabajaron estas dos cuadrillas con el apoyo de un helicóptero del Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Los trabajos se extendieron durante varias jornadas de intensos trabajos para suprimir el avance de las llamas.

image Las imágenes tomadas durante el trabajo de los brigadistas marcaron la magnitud del fuego desenfrenado en el área afectada.