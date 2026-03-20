Las Heras: discutió con su esposa, la agredió y prendió fuego la casa con sus hijos dentro

Ocurrió en Las Heras. En medio de la pelea con su pareja, el sospechoso prendió fuego ropa y la arrojó dentro de la casa. Actuaron bomberos y policías.

Un grave caso de violencia de género casi terminó con una casa incendiada este viernes en Las Heras. Fuentes policiales revelaron que un hombre discutió con su pareja, prendió fuego ropa en una churrasquera y la arrojó dentro de la vivienda. Bomberos y policías actuaron en el lugar y evitaron un mal mayor. En tanto, el sospechoso fue detenido.

La información sostiene que todo comenzó alrededor de las 13.15, cuando la mujer llamó a la línea de emergencias 911 y alertó que su esposo había iniciado un incendio intencional en su domicilio de calle Molinero Tejada al 2.700.

Una vez que efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras (UEP) se trasladaron a la escena, entrevistaron a la llamante, quien relató que minutos antes mantuvo una discusión con su cónyuge y, en medio de esa situación, el hombre comenzó a quemar ropa en la churrasquera de la casa.

Acto seguido, se desprende de la versión de la denunciante, el hombre amenazó a la mujer con prender fuego la vivienda. Seguidamente, arrojó la ropa en llamas hacia el interior de la propiedad, donde se encontraban la víctima y los hijos menores de edad que tiene en común su pareja.

Sospechoso detenido e incendio controlado Una vez que el fuego comenzó a propagarse, el hombre sacó a la fuerza a la mujer y a sus hijos, intentando encerrarse en el interior. Fue en ese instante que llegaron los policías lasherinos, quienes rompieron la puerta de ingreso a casa y aprehendieron al causante.