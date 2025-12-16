Fuerte choque en Guaymallén: un auto chocó a otro de costado y pararon el tránsito

Un choque se produjo cuando un auto embistió a otro en el cruce de dos calles en Guaymallén.

El choque entre dos autos terminó complicando el tránsito en un cruce dentro del departamento de Guaymallén este martes. Uno de los rodados embistió al otro en la intersección de las calles Belgrano y Ferreyra.

La colisión tuvo lugar poco antes de las 11 de este martes, concretamente en el cruce de las calles Belgrano y Ferreyra. Allí, un Chevrolet Corsa, color rojo, embistió a un Chevrolet Sonic blanco.

Según las imágenes del siniestro, los vehículos accidentados terminaron obstruyendo toda la calle, imposibilitando el tráfico en la zona.