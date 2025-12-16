González Catán: dos patrulleros sufrieron un impactante choque mientras perseguían a una moto

El hecho ocurrió este lunes por la tarde, en la localidad bonaerense de González Catán. Los policías están hospitalizados y recuperándose.

En las últimas horas se viralizó un video en el que se veía el impactante choque que protagonizaron dos patrulleros en González Catán, partido de La Matanza. Antes de colisionar, ambos vehículos estaban persiguiendo a un delincuente que escapaba en una moto.

El hecho ocurrió este lunes por la tarde, en la esquina de Armonía y López May. En las imágenes que quedaron registradas en las cámaras de seguridad se ve cómo los dos autos manejaban a toda velocidad, uno por la calle Armonía y otro por López May.

De esta manera, cuando ambos patrulleros llegaron a la esquina, chocaron violentamente. Uno de ellos, que terminó en la vereda, casi se estampa contra una de las casas; el otro volcó.

Mirá el video del impactante choque en González Catán Choque Gonzalez Catan Según se comunicó, los agentes estaban en medio de una persecución policialen la que intentaban detener a una moto. Al escuchar el ruido del impacto, varios vecinos salieron corriendo a socorrerlos.