Uruguay: murió un argentino en un choque contra un camión en Soriano

Un conductor argentino falleció tras un choque frontal con un camión en la ruta 2 de Soriano; la Policía Caminera investiga las causas del siniestro.

El choque se dio entre una camioneta y un camión que trasladaba equipos usados en un show de Shakira en el país.

Un hombre argentino de 50 años murió tras un violento choque frontal entre una camioneta y un camión con remolque en el kilómetro 202 de la ruta 2, entre Rodó y Santa Catalina, en Soriano, Uruguay. El impacto dejó a la víctima con politraumatismos graves y, pese a la asistencia en un hospital cercano, falleció horas después.

El siniestro ocurrió este viernes por la mañana cuando ambos vehículos circulaban en sentidos opuestos y, por razones que aún se desconocen, chocaron de frente. El hecho involucró a un camión de logística perteneciente a la empresa Mirtrans y a una camioneta Volkswagen Amarok gris que quedó fuera de la calzada, con daños muy graves.

Qué se sabe del accidente donde murió un argentino El accidente de tránsito fue reportado por la Policía Caminera, que confirmó que el conductor del camión, un hombre de 56 años, resultó ileso. El rodado transportaba equipos utilizados en los conciertos brindados por Shakira en el Estadio Centenario y se dirigía hacia la Argentina al momento del impacto.

La camioneta, en cambio, fue hallada incrustada contra un árbol al costado de la ruta. Su conductor, identificado como Eduardo Gerling, de 50 años, oriundo de Entre Ríos y conocido en la zona de Concordia, sufrió heridas graves que lo obligaron ser trasladado de urgencia al hospital de Cardona, donde finalmente falleció.