Autorizan la prisión domiciliaria temporal a Jair Bolsonaro por su salud

El Supremo Tribunal de Brasil avaló que el expresidente Jair Bolsonaro cumpla 90 días de condena en su casa por razones humanitarias, tras una bronconeumonía.

El Supremo Tribunal Federal de Brasil autorizó este martes que el expresidente Jair Bolsonaro cumpla de manera temporal su condena bajo el régimen de prisión domiciliaria por motivos humanitarios.

El Supremo Tribunal Federal de Brasil autorizó este martes que el expresidente Jair Bolsonaro cumpla de manera temporal su condena bajo el régimen de prisión domiciliaria por motivos humanitarios. La medida se aplicará una vez que reciba el alta médica, tras permanecer internado por una bronconeumonía.

La decisión fue adoptada por el juez Alexandre de Moraes, quien estableció un plazo inicial de 90 días, con posibilidad de prórroga. Durante ese período, el exmandatario deberá permanecer en su residencia en Brasilia, mientras continúa bajo seguimiento médico.

Prisión domiciliaria para Jair Bolsonaro Bolsonaro, de 71 años, fue condenado a 27 años y tres meses de prisión por su rol en la trama golpista tras las elecciones de 2022. El magistrado aceptó parcialmente un recurso presentado por la defensa del líder ultraderechista y coincidió en parte con el criterio de la Fiscalía, que había avalado la prisión domiciliaria al considerar que el exjefe de Estado necesita atención constante.

Hasta ahora, De Moraes había rechazado pedidos similares. Sin embargo, el agravamiento del cuadro de salud del exmandatario y la presión generada por su internación derivaron en un cambio de postura. La resolución establece que, una vez cumplido el plazo fijado, se evaluarán nuevamente las condiciones en las que Bolsonaro deberá continuar cumpliendo su pena.