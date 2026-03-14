Se agravaron los problemas de salud de Bolsonaro

El último parte médico indica que empeoró el funcionamiento renal del ex presidente, que está detenido por un intento de golpe de estado.

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro (2019-2022) presentó un agravamiento en la funcion renal y no tiene previsión de alta, mientras se encuentra en terapia intensiva, tras ser ingresado por una bronconeumonía bacteriana, informó este sábado el personal médico del Hospital DF Star, en Brasilia.

“Su estado clínico es estable, pero ha experimentado un empeoramiento de la función renal y un aumento de los marcadores inflamatorios”, detalló el boletín divulgado por el hospital, que indicó que el exmandatario mantiene tratamiento con antibióticos, hidratación por vía intravenosa y fisioterapia respiratoria y motora, además de medidas para prevenir trombosis venosa.

“No hay previsión de alta de la Unidad de Terapia Intensiva en este momento”, añadió.

Bolsonaro -de 70 años- fue trasladado al hospital después de sentirse mal durante la madrugada del viernes mientras se encontraba detenido en un batallón del complejo penitenciario Papuda, en la capital brasileña, donde cumple una condena de 27 años y tres meses de prisión por intento de golpe de Estado en 2022, tras haber perdido las elecciones contra el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.