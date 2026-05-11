Horror en Ecuador: sicarios ingresaron a un quirófano y asesinaron a un paciente en un hospital

La violencia narco volvió a golpear a Ecuador con un brutal ataque ocurrido en la provincia de Manabí, donde sicarios ingresaron a un hospital y asesinaron a un hombre mientras era operado tras haber sobrevivido a una balacera previa.

El hecho ocurrió en el hospital Miguel H. Alcívar, en Bahía de Caráquez, cuando un grupo armado irrumpió en el área de cirugía y ejecutó a la víctima dentro del quirófano. El hombre había sido trasladado desde Pedernales luego de resultar herido en otro ataque armado ocurrido horas antes.

La situación generó conmoción en el centro de salud y volvió a dejar expuesta la vulnerabilidad de los hospitales en zonas atravesadas por el crimen organizado. Hasta el momento no hubo detenidos y las autoridades ecuatorianas tampoco difundieron oficialmente la identidad de la víctima.

Horas antes, otro episodio violento se registró en San Vicente, donde dos hermanos fueron asesinados a tiros luego de recibir atención médica tras un ataque armado ocurrido en la comuna Moyuyal, en la parroquia Canoa. Según medios locales, los sicarios los interceptaron cuando salían del centro de salud y los ejecutaron en plena vía pública.

Escalada narco y récord de homicidios

Los ataques se producen en medio de una escalada de violencia vinculada al narcotráfico que afecta especialmente a Manabí, una de las provincias más golpeadas por las disputas entre bandas criminales. La región se convirtió en un punto estratégico para el tráfico de droga hacia Centroamérica y Estados Unidos debido a su ubicación costera y la presencia de puertos artesanales.

La ola de homicidios también alcanzó otras ciudades ecuatorianas durante el fin de semana. En Guayaquil, tres personas fueron asesinadas en un ataque con más de 50 disparos, mientras que en Machala otras tres murieron en una cevichería durante una celebración por el Día de la Madre.

Según cifras oficiales, Ecuador cerró 2025 con más de 9.200 homicidios, el registro más alto de su historia reciente, en medio de la ofensiva del gobierno de Daniel Noboa contra las organizaciones criminales.