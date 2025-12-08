Flores: un brutal choque y vuelco dejó a una familia gravemente herida

Un choque en Flores durante la madrugada del lunes dejó varios heridos, entre ellos una mujer que se encuentra en estado crítico.

Un siniestro vial sacudió al barrio porteño del Bajo Flores alrededor de las 3 de la madrugada de este lunes, cuando un auto volcó en plena intersección de Avenida Mariano Acosta y Zuviría y terminó embistiendo a una familia que caminaba por la zona. También resultó herido un hombre que estaba dentro de su camioneta estacionada.

Según confirmaron fuentes policiales, el conductor del auto que volcó, un joven de 24 años, fue trasladado al Hospital Santojanni, mientras que el conductor del otro vehículo involucrado, un hombre de 35 años, fue derivado al Hospital Grierson.

accidente en flores SAME Una familia embestida cuando se dirigía a la terminal de micros Entre los heridos se encuentran tres peatones: una mujer y sus dos nietos —uno de ellos menor de edad— quienes caminaban hacia la terminal de micros de Dellepiane, situada a pocos metros del lugar del impacto.

Todos fueron asistidos por personal del SAME y trasladados al Hospital Piñero. De acuerdo con la información, la mujer se encuentra en grave estado.

Un familiar, Eduardo Benjamín, brindó detalles en Radio Mitre y relató la dramática escena: “Mi suegra es la que se llevó la peor parte porque no pudo reaccionar cuando venía el auto. Tiene fracturas en la clavícula, los brazos y las piernas; tiene perforado el vaso, perdió mucha sangre y la tienen que operar”.