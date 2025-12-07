Detuvieron a cuatro menores señalados por el robo de dos motos en una concesionaria

Un grupo de asaltantes menores de edad fue detenido este domingo, luego de que durante la madrugada había robado dos motos en una concesionaria de Guaymallén . Los delincuentes tienen entre 13 y 17 años y fueron capturados en la vía pública en el mismo departamento.

El robo se produjo en el local Pueyrredón Motos, ubicado sobre Bandera de los Andes al 2300. De acuerdo a información policial, el alerta al 911 por el robo se produjo cerca de las 6 de la mañana, cuando una persona que circulaba por el lugar advirtió la rotura de los vidrios del frente. Los efectivos de la Comisaría 25 constataron que las rejas y la puerta habían sido forzadas.

Luego llegó el propietario, un hombre de 43 años, quien confirmó que los ladrones se llevaron una Honda Tornado 300 cc, una Honda Twister 300 cc. Además de cascos.

Con esta información, la Policía de Mendoza desplegó un operativo para dar con los delincuentes. Edectuaron órdenes de allanamiento en una vivienda del barrio Lihue y otra en el asentamiento El Martillo, pero allí no encontraron las motos.

A la vez, otros efectivos realizaron un retén sobre calle Pedro Molina y Lavalle, donde lograron aprehender a dos individuos que circulaban a bordo de la Honda Tornado. Luego se montó otro operativo en calle Allayme y Don Bosco, donde detuvieron a un sujeto que circulaban en la Honda Twister. También secuestraron dos cascos y estupefacientes.

motos casco robo 4

Ambos vehículos, los cascos y los detenidos fueron trasladados a la Comisaria 25, donde se labraron las actuaciones. En la causa interviene la fiscal Garay de la Oficina Fiscal Guaymallén. De los operativos participaron la UID Guaymallén, la División Sustracción Automotores, VANT y Motorizada.

Los aprehendidos son cuatro varones menores de edad. Uno de 13 domiciliado en el barrio Lihue, otro de 16 de Maipú, otro de 15 también de Guaymallén y un restante de 17.

motos casco robo 3

La ministra de Seguridad de Mendoza, Mercedes Rus, celebró las detenciones y volvió a reclamar por la baja en la edad de imputabilidad. "La Policía de Mendoza recuperó las motos robadas esta madrugada en un comercio de Guaymallén. El trabajo de la División Sustracción de Automotores terminó con cuatro menores detenidos, todos de entre 13 y 17 años", comenzó.

"El robo fue en Pueyrredón Motos, donde sustrajeron tres motos 0 km y varios cascos. Con cámaras, ciberpatrullaje y allanamientos se identificó a los involucrados y se secuestraron elementos clave. Felicito a la Policía por su trabajo. Con urgencia necesitamos agilidad en las leyes nacionales para responder a estos delitos cometidos por menores", cerró.