Otras tres personas son buscadas en alta montaña: los detalles del operativo

Luego de que se diera el aviso de los dos turistas australianos extraviados en la alta montaña, otras tres personas se perdieron de forma similar.

Los operativos de búsqueda de las personas perdidas se inició tras perder contacto sobre la tarde de este domingo.

Las autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación por intermedio de Gendarmería informaron la búsqueda de tres personas en el Cerro Punta Negra, ubicado en el departamento de Tunuyán. El aviso llegó horas después de la alerta sobre dos turistas australianos, extraviados en situaciones similares.

Los trabajos de rescate fueron iniciados por el Grupo Especializado en Alta Montaña. Quienes desplegaron el operativo de búsqueda junto con personal del Ejército Argentino, de la Policía de Mendoza y Guardaparques.

gendarmeria busqueda cerro punta negra 1 Se informó que el último contacto con los extraviados tuvo lugar sobre las 18 de este mismo domingo. Desde ahí se dio aviso a las autoridades para comenzar con la búsqueda.