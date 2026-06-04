Caso Argentina Casting: piden ampliar la imputación de su creador por material de abuso infantil

La Justicia Federal de Rosario solicitó ampliar la imputación contra Gianfranco Gaspar Núñez , creador de "Argentina Casting" , acusado de haber encabezado una presunta red de explotación sexual de mujeres , luego de que se encontrara material de abuso sexual infantil en un teléfono celular.

Además, los fiscales pidieron que continúe detenido mediante una prórroga de la prisión preventiva , ya que la medida vigente vence este viernes. La situación será analizada en una audiencia prevista para este jueves, que se realizará de manera virtual.

La causa comenzó a tomar notoriedad pública en marzo de 2025, cuando una investigación federal detectó un supuesto mecanismo de captación de mujeres bajo promesas laborales vinculadas al exterior.

Según la pesquisa, Núñez contactaba a mujeres de entre 18 y 22 años a través de redes sociales, principalmente Instagram, y seleccionaba víctimas de distintas provincias, entre ellas Buenos Aires, Jujuy, Córdoba y Misiones.

Las jóvenes eran convocadas a hoteles o departamentos temporarios donde, de acuerdo con la acusación, recibían ofertas económicas cercanas a los 200 dólares para participar en la grabación de videos íntimos .

El acusado les aseguraba que el contenido tendría circulación exclusiva en mercados del exterior o dentro de circuitos restringidos. Sin embargo, ese material era difundido en redes sociales.

La investigación también señala que Núñez ocultaba su identidad utilizando nombres como “Liam” o “Elion”. Además, al menos tres denunciantes afirmaron haber firmado documentos contractuales sin posibilidad de leerlos detenidamente ni conservar copias.

La causa está a cargo del área de Investigaciones y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, integrada por las fiscales Soledad García, María Virginia Sosa y Javier Arzubi Calvo. También interviene el juez federal de Garantías Carlos Alberto Vera Barros.

Durante los allanamientos realizados en viviendas de Rosario, Posadas y la Ciudad de Buenos Aires, los investigadores secuestraron computadoras, cámaras fotográficas, discos rígidos, tarjetas de memoria, elementos de iluminación profesional, documentación y otros materiales incorporados al expediente.

Imputado por trata de personas

Inicialmente, el acusado recuperó la libertad tras pagar una caución de 20 millones de pesos. Sin embargo, la fiscalía apeló esa decisión y logró que se dictara prisión preventiva en abril de este año, medida que continúa vigente.

Actualmente, Núñez está imputado por trata de personas con fines de explotación en la modalidad de captación y acogimiento, agravada por la cantidad de víctimas, el presunto engaño, el abuso de una situación de vulnerabilidad y la consumación de la explotación.

Para la audiencia de este jueves, los fiscales anticiparon que solicitarán incorporar una nueva acusación por promoción o facilitación de la prostitución de una persona, aun cuando exista consentimiento.

Además, pedirán mantener la prisión preventiva en relación con siete hechos investigados por trata de personas y uno por tenencia de material de abuso sexual infantil.

La fiscalía también prevé avanzar con nuevas medidas de prueba, entre ellas entrevistas en Cámara Gesell a más denunciantes. Los investigadores estiman que podrían existir más de 50 presuntas víctimas vinculadas a la causa.