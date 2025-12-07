Se movía con un arma tumbera por Las Heras y fue detenido

Un joven de 25 años terminó detenido en Las Heras cuando al chequearlo le encontraron un arma tumbera y balas.

El joven de 25 años primero fue detenido por circular sin casco, pero al encontrarle un arma tumbera entre sus ropas terminó recluido en la Subcomisaría Iriarte de Las Heras.

Cuando efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras (UEP) recorrían las calles de dicho departamento se encontraron con un sujeto circulando sobre su motocicleta sin casco. Al detenerlo notaron que llevaba entre su ropa un arma de fuego tumbera junto con balas. Terminó detenido y le secuestraron el rodado y la pistola de fabricación casera.

El sujeto detenido se trató de Franco Luis Colombo (25), oriundo del norte lasherino, quien según indicaron fuentes policiales fue visto manejando sin casco su moto por las calles Chacabuco y Libertad, dentro del barrio Espejo. Por este motivo, los uniformados detuvieron su marcha para identificarlo.

El hallazgo de la pistola tumbera En ese momento se realizó el chequeo sobre su persona, dando como resultado el hallazgo de un arma de fuego de fabricación casera, que contaba con un cartucho de calibre 22 largo en su interior, la cual estaba oculta entre sus ropas