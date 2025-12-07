"Abrió la ventana y empezó a los disparos": el relato de la prima del joven asesinado en Morón

Una familiar del joven asesinado contó el momento de tensión que se vivió en la comisaría cuando fue a entregarse el oficial y terminó con el joven asesinado.

La localidad de Morón vive un momento de mucha tensión después del escándalo con el oficial de Policía que atropelló a un joven, se fugó, y más tarde, al querer entregarse y ser increpado por un familiar, lo asesinó. Ahora habló la mujer del joven atropellado y prima de la víctima que relató el momento en la comisaría.

La mujer explicó el momento en el que le contaron que habían atropellado a su pareja y lo que sucedió después en la comisaría. Cuando el oficial quiso entregarse y al encontrarse con un grupo de vecinos y familiares del hombre atropellado, intentó fugarse nuevamente y luego, al se increpado por la víctima, lo asesinó.

En diálogo para TN, Sabrina contó: "Nos levantamos a la mañana, él salió con la moto, iba a llevar a mi nene más chiquito y le dijo que se quede. Yo saqué la pava a la vereda para tomar unos mates y en ese momento vienen los vecinos a decirme que lo habían atropellado, que estaba solo", explicó. "El policía se fue y lo dejó tirado. Vos sos policía, llamá a un patrullero, a la ambulancia, no te vayas", comenzó .

El momento de tensión con el policía en la comisaría Luego contó que se acercó a la comisaría para obtener más información sobre lo que había sucedido, donde se cruzó con el oficial, que había llegado en el vehículo con el que atropelló a la víctima para entregarse. "Cuando estábamos saliendo nos encontramos con el asesino, venía manejando él. ¿Por qué manejaba si ya tendría que estar detenido, esposado en un patrullero? No tenía que manejar su propia camioneta y tener el arma, escoltado por un policía".

"Los policías le dieron el paso libre para que escapara, ellos ya sabían que era policía, sabían todo y querían encubrir lo que le había hecho a mi marido porque él tiene antecedentes y quisieron hacerlo pasar como que les quiso robar", subrayó sobre el momento en que casi se fuga nuevamente.