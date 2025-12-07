Policía atropelló a un joven, huyó y luego mató a un primo de la víctima al ser reconocido

Un oficial de la Policía de la Ciudad atropelló a un joven en Morón y escapó. Luego, fue reconocido por un familiar y lo mató.

Luego de asesinar al primo del joven al que había atropellado, el policía quiso fugarse nuevamente pero fue detenido.

El hecho ocurrió este sábado, después de que un efectivo de la Policía de la Ciudad atropellara a un motociclista en Morón y luego se fugara. Horas más tarde regresó para entregarse. Allí fue increpado por allegados del herido y terminó disparando y matando a un primo del joven atropellado, antes de escapar nuevamente y ser detenido.

El episodio sucedió en el barrio 20 de Junio, en Morón, cuando el policía conducía su vehículo particular, un Renault Sandero rojo, presuntamente mientras trasladaba a su hijo al médico. En ese trayecto, el oficial embistió a una moto en la que viajaba un joven, que sufrió heridas graves y fue derivado de urgencia al Instituto de Haedo. De acuerdo con familiares, el oficial habría escapado sin brindar asistencia ni dar aviso inmediato.

Seis horas después, el efectivo se presentó en la Comisaría Morón 4°, con jurisdicción sobre la zona donde ocurrió el choque. Arribó sin el vehículo involucrado, por lo que personal policial le indicó que debía recuperarlo y regresar con el auto para permitir los peritajes correspondientes. También le advirtieron que, si no lo hacía, quedaría detenido. El oficial volvió a la dependencia por la tarde.

La confrontación donde murió el primo del joven atropellado Cuando regresó, se encontró con familiares y vecinos de "Pitu", el joven atropellado, quienes lo reconocieron en el lugar. Esto desencadenó una confrontación directa que rápidamente escaló. En medio de empujones y gritos, el efectivo intentó escapar de la situación, pero fue seguido por un joven identificado como primo de “Pitu”, quien alcanzó a patear el auto y golpearlo mientras el sospechoso maniobraba para huir.

Allí, el policía extrajo su arma reglamentaria y efectuó dos disparos en la esquina de Chile y Grito de Alcorta. Según los testimonios iniciales recogidos en la zona, el joven cayó al instante y murió en el lugar. La secuencia generó conmoción en el barrio y tensó aún más el clima.