Un policía abatió a un ladrón armado al que sorprendió mientras asaltaba a un delivery

Un policía abatió a un ladrón al que sorprendió cuando asaltaba a un delivery.

Un violento episodio sacudió la zona oeste de la ciudad de Córdoba en la noche del martes. En barrio Teodoro Fels, un policía abatió de un disparo a un hombre que asaltaba un delivery y que le apuntó minutos antes con su arma al verse sorprendido por el efectivo que patrullaba el sector bajo el programa "Ojos en alerta".

Según informaron desde la fuerza, la secuencia comenzó cuando dos sujetos frenaron al repartidor de Pedidos Ya: uno le apuntaba con un arma y el otro aguardaba sobre una moto Gilera 150 cc sin patente. En ese momento, un móvil que patrullaba el sector advirtió la escena y los efectivos dieron la voz de alto.

El policía disparó al ver el arma del ladrón De acuerdo con la versión policial, el asaltante de 33 años giró el arma hacia uno de los uniformados, que respondió con su pistola reglamentaria.El proyectil impactó en el tórax del sospechoso, que murió en el lugar. A su lado quedó un revólver calibre 32 con una vaina servida, además de ambas motos involucradas.

policia abatio a un ladron en cordoba El cómplice, un joven de 22 años, escapó corriendo, pero fue detenido minutos después en barrio Ampliación Las Palmas tras un operativo cerrojo. Testigos aseguraron haberlo visto arrojar objetos en un baldío durante la fuga.