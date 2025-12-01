Quién es Victoria Gamboa, la policía apuntada por la Bonaerense por sus fotos hot en redes sociales

En medio de la polémica por el hallazgo de una policía hot dentro de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, quien utilizaba sus redes para promocionar contenido para adultos mientras usaba el uniforme, se conoció un nuevo caso que puso en alerta a la cúpula de la Bonaerense. Victoria Gamboa tiene un alto perfil en redes sociales, pero aclaró que no vende contenido erótico.

Si bien se conoció el perfil público de esta oficial que, según explica en su cuenta de Instagram, se desempeña como Perito Auxiliar de Justicia, y se denomina creadora de contenido.

El caso de Gamboa sería totalmente distinto al de la expolicía de la Ciudad de Buenos Aires, ya que no vendería contenido en páginas eróticas a diferencia de la oficial Nicole V.

Tras conocerse su caso, la oficial, que cuenta con casi 100 mil seguidores en su perfil de Instagram y otros 132 mil en TikTok, podría llegar a enfrentar cargos internos dentro de la Policía Bonaerense.

Además, Gamboa realizó un fuerte descargo, negando usar sus cuentas personales para promocionar contenido erótico o utilizar el uniforme para promocionar marcas en redes.

Policía hot (1)

“Necesito hacer un descargo sobre esto ya que es a diario que quieren que hable sobre este tema. No vendo contenido sexual, no confundo mi vida privada con mi función pública. Lo que comparto en mis redes es parte de mi vida personal; sólo subo fotos y videos mostrando mi cuerpo como cualquier persona en la pile o la playa, siendo esto parte de mi vida privada. También hago prodús de fotos, desfiles y colaboraciones con distintas marcas acá en IG", explicó Gamboa.

Descargo poli hot

En su mensaje, la oficial profundizó su postura y buscó despejar cualquier duda: "No realizo contenido erótico y tampoco utilizo el uniforme para obtener un rédito económico", afirmó.

Luego agregó: "Que nada tiene que ver con mi trabajo original. Eso no me quita profesionalismo, no me quita valores y mucho menos me quita vocación. Las fotos o videos que circulan en funciones es realizando alguna actividad solicitada por la institución. Y en eso quiero ser clara: jamás van a ver un video mío usando el uniforme para otros fines, y si algún día aparece algo así, sabrán perfectamente que no es real".

Por último, concluyó: "Gracias a quienes entienden la diferencia entre libertad personal y responsabilidad institucional. El resto, que siga hablando. Yo sigo trabajando".