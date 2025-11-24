Rompió el silencio la policía tiktoker y dio a conocer los motivos por los que subió videos hot

La oficial de la Policía de la Ciudad , Nicole V., suspendida por la difusión de videos considerados "indecentes" en la red social TikTok donde utilizaba el uniforme de la institución, sostuvo que "fue una manera de encontrar una salida laboral".

En su descargo, la joven de 25 años resaltó que su acción fue motivada por la necesidad económica: "Yo soy mamá, tengo una hija y me hago cargo de mi familia también. Fue una manera de encontrar otra salida laboral".

Nicole explicó en una entrevista televisiva que el incidente se desató mientras cursaba una licencia médica que, según ella, reduce su sueldo a unos $600.000, un monto insuficiente para sus gastos.

Su licencia, además, es por un tratamiento psicológico y psiquiátrico prolongado debido a un episodio de violencia de género sufrido en junio por su expareja, el cual le dejó secuelas médicas, incluyendo episodios de epilepsia.

"Empecé a vender contenido en octubre, cuando entré en licencia. Lo hice por necesidad, el sueldo no me alcanzaba", insistió la uniformada.

Tras la suspensión, Nicole fue notificada del sumario administrativo por el uso indebido del uniforme policial. "Estoy dispuesta a hacer lo que ellos me digan", afirmó, aunque admitió a Telefe Noticias que contempla la posibilidad de ser exonerada de la fuerza.

"Hoy en día no tengo intenciones de seguir siendo policía porque el sueldo no es acorde a los riesgos que corre un oficial durante su trabajo ni tampoco los beneficios que recibe", agregó.

Mientras tanto, el escándalo escaló a la Justicia Federal, donde el abogado Rodrigo Tripolone solicitó investigar el episodio como trata de personas con fines de explotación sexual, debido a que la policía sería la figura central de una red de cuentas que monetizan contenido junto a otras mujeres.

Nicole se defendió de estas acusaciones, al sostener que trabaja "de manera particular" y no hay "un proxeneta, no hay una red de trata detrás".