Dos casos en pocas horas: otro delincuente fue abatido por una policía durante un intento de robo

El pasado martes por la noche, una mujer policía que se encontraba de franco y vestida de civil mató a un joven que intentó asaltarla utilizando un cuchillo. El incidente tuvo lugar en el barrio Santa Catalina , dentro del partido de Lomas de Zamora. Este caso ocurrió horas antes del asesinato de otro delincuente, también a manos de una efectivo.

Cerca de las 6, la funcionaria pública, quien desempeña sus tareas en el Comando de Patrulla de Lomas de Zamora, fue interceptada por el sospechoso con fines de robo. Ante la amenaza del hombre armado con un arma blanca, la mujer extrajo su pistola reglamentaria de nueve milímetros y efectuó varios disparos que impactaron en el agresor. El malviviente murió a raíz de los múltiples impactos de bala sobre el asfalto.

Tras el tiroteo, la oficial se retiró del sitio y dio aviso inmediato a sus pares sobre lo sucedido. En la escena del crimen, ubicada en la calle Martell, los investigadores hallaron el cuchillo que habría sido utilizado por el delincuente para amedrentar a la víctima.

Hasta el momento, el fiscal Jorge Rolando Grieco dispuso el secuestro del arma reglamentaria para realizar las pericias correspondientes, pero decidió dejar a la mujer policía en libertad al considerar, de manera preliminar, que actuó en legítima defensa ante la agresión recibida.

Durante la noche de este miércoles, otro delincuente terminó siendo abatido por una policía en medio de un intento de robo. En este caso ocurrió en la localidad de Burzaco, donde el malviviente recibió un impacto de bala mortal en la cabeza. La funcionaria pública, de 20 años, disparó cuando el fallecido se dispuso a intentar robarle su motocicleta.

De acuerdo con la reconstrucción del hecho, la mujer se desplazaba en una motocicleta Zanella ZB azul mientras se encontraba de franco de servicio y vestida de civil. En ese momento, fue interceptada por dos motochorros que circulaban en un vehículo de similares características y que intentaron asaltarla bajo amenaza de arma de fuego para obligarla a descender de su rodado. Ante la agresión, la oficial extrajo su pistola reglamentaria y disparó.

FotoJet (25)

Como resultado del enfrentamiento, uno de los asaltantes, identificado como Ezequiel Alejandro Loza, de 18 años, recibió un impacto de bala certero que ingresó por el lateral derecho de la cabeza, provocándole la muerte de forma inmediata sobre el asfalto.

Al igual que en el caso ocurrido en Lomas de Zamora, la justicia determinó, de forma preliminar, que la oficial actuó en legítima defensa, por lo que no se ordenó su detención.