Comodoro Rivadavia: el padre de Ángel denunció a la psicóloga que avaló la revinculación con su madre

A poco más de un mes del asesinato de Ángel, el niño de cuatro años que murió en Comodoro Rivadavia , su padre, Luis López, presentó una denuncia penal contra la psicóloga Jennifer Leiva , quien intervino en el proceso de revinculación del menor con su madre, Mariela Altamirano.

La presentación fue realizada junto al abogado Roberto Castillo ante el Ministerio Público Fiscal local. En el escrito, solicitaron una serie de medidas cautelares mientras avanza la investigación judicial sobre el accionar de la profesional.

Entre los pedidos, reclamaron la suspensión preventiva de Leiva como Licenciada en Psicología. La denuncia sostiene que los informes elaborados por la psicóloga habrían tenido influencia en la decisión judicial que permitió que el niño volviera a convivir con su madre. Además, plantearon que su continuidad en funciones podría afectar el avance de la causa o derivar en situaciones similares a la ocurrida con Ángel.

Por otro lado, solicitaron que la profesional no pueda salir del país hasta que se resuelva su situación procesal. También pidieron preservar los expedientes del Servicio de Protección de Derechos de Comodoro Rivadavia, organismo en el que trabaja Leiva, relacionados con casos de revinculación familiar.

"Ángel no está bien": la conversación que se difundió entre el padre del niño y la psicóloga

Mientras se espera una resolución de la fiscalía sobre las medidas solicitadas, en las últimas horas se difundió un audio entre Luis López y Jennifer Leiva luego de una visita que el hombre había realizado al jardín del niño.

En el audio, Leiva le pidió explicaciones al padre por haberse presentado en la institución a la que asistía Ángel. Él respondió que fue a visitarlo y aseguró que no tenía ninguna restricción judicial. Además, afirmó que el nene “no está bien” y que quería vivir con él, mientras la psicóloga lo acusó de generar “situaciones de violencia” y de “revictimización”.

Leiva también sostuvo que desde la escuela la habían llamado preocupados por las visitas de López, aunque él aclaró que solo fue dos veces. Más adelante, el hombre aseguró que entregaría videos y grabaciones a su abogado para denunciar el sufrimiento de su hijo y reclamó: “No me están haciendo caso por cómo se encuentra mi hijo”.