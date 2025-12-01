Detuvieron a un policía argentino que trató de ingresar balas por el paso a Chile

Días después del caso del médico puntano, en la frontera con Chile, volvieron a detener a un hombre por querer pasar balas al país vecino. Se trató de un policía.

Las balas por las que detuvieron al policía tucumano en Chile.

Nuevamente, se detuvo a un sujeto que intentó entrar balas desde Mendoza a Chile por el paso fronterizo. En este caso se trató de un policía de origen tucumano que llevaba 29 municiones de calibre 9 milímetros en su auto. En un hecho anterior se aprehendió a un médico de 78 años oriundo de San Luis por el mismo hecho.

El hallazgo lo dieron efectivos del Servicio Nacional de Aduanas chileno al revisar el vehículo del policía tucumano, en el que viajaba con su pareja.

Tras ser detenido, el hombre fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Los Andes, parte de la Justicia del vecino país.