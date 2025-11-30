Otro policía argentino detenido intentando pasar municiones a Chile: tres casos en cinco meses

Un nuevo incidente en el complejo fronterizo Los Libertadores involucró a un efectivo de seguridad argentino , lo que reabre la preocupación sobre el uso de este corredor para el contrabando de armas . Se trata del tercer policía detenido intentando cruzar con armas o municiones en cinco meses.

La Policía de Investigaciones (PDI) de Chile detuvo a un oficial de la provincia de Tucumán después de que se encontraran municiones sin declarar en su vehículo al intentar cruzar la frontera.

De acuerdo a lo que informó el diario trasandino LosAndesOnline.cl , el hecho se registró la tarde del sábado, durante una fiscalización de rutina realizada por el Servicio Nacional de Aduanas de Chile. Los funcionarios inspeccionaron un automóvil con matrícula argentina, ocupado por el conductor y su acompañante.

En el procedimiento, las autoridades descubrieron un total de 29 municiones calibre 9 milímetros ocultas en diversas partes del rodado. El conductor, identificado como F.L.B., de 30 años, resultó ser un policía en servicio de la provincia de Tucumán.

Tras informar al fiscal de flagrancia, se dispuso la detención del oficial. En la audiencia de control de detención, el fiscal Ricardo Reinoso Varas imputó al argentino por los delitos de tenencia ilegal de municiones y contrabando .

Pese a los cargos, la Fiscalía no solicitó medidas cautelares, considerando la acreditación de la calidad de policía del imputado. El Juzgado de Garantía de Los Andes fijó una audiencia para el mes de enero en la que se buscará concretar un procedimiento abreviado o alguna salida alternativa al juicio.

El tribunal decretó la liberación inmediata del policía y estableció un plazo de seis meses para que la PDI chilena complete el cierre de la investigación.

Casos reiterados: cronología

Los procedimientos realizados en la frontera por el Servicio Nacional de Aduanas de Chile identifican un modus operandi persistente, con una marcada participación de efectivos de seguridad argentinos. El predominio de armamento calibre 9 milímetros y los tres casos de uniformados argentinos detenidos solo en el segundo semestre de 2025 refuerzan la hipótesis de que el Paso Cristo Redentor es un punto focal para el posible ingreso de armamento que puede terminar en manos del crimen organizado en Chile.

A continuación, la secuencia cronológica de los casos recientes de decomisos en el Complejo Los Libertadores: