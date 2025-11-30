Otro policía argentino detenido intentando pasar municiones a Chile: tres casos en cinco meses
Con la reciente detención de un oficial tucumano, ya son tres los policías argentinos involucrados en el contrabando de armas a Chile desde junio.
Un nuevo incidente en el complejo fronterizo Los Libertadores involucró a un efectivo de seguridad argentino, lo que reabre la preocupación sobre el uso de este corredor para el contrabando de armas. Se trata del tercer policía detenido intentando cruzar con armas o municiones en cinco meses.
La Policía de Investigaciones (PDI) de Chile detuvo a un oficial de la provincia de Tucumán después de que se encontraran municiones sin declarar en su vehículo al intentar cruzar la frontera.
De acuerdo a lo que informó el diario trasandino LosAndesOnline.cl, el hecho se registró la tarde del sábado, durante una fiscalización de rutina realizada por el Servicio Nacional de Aduanas de Chile. Los funcionarios inspeccionaron un automóvil con matrícula argentina, ocupado por el conductor y su acompañante.
En el procedimiento, las autoridades descubrieron un total de 29 municiones calibre 9 milímetros ocultas en diversas partes del rodado. El conductor, identificado como F.L.B., de 30 años, resultó ser un policía en servicio de la provincia de Tucumán.
Cargos e Investigación en Curso
Tras informar al fiscal de flagrancia, se dispuso la detención del oficial. En la audiencia de control de detención, el fiscal Ricardo Reinoso Varas imputó al argentino por los delitos de tenencia ilegal de municiones y contrabando.
Pese a los cargos, la Fiscalía no solicitó medidas cautelares, considerando la acreditación de la calidad de policía del imputado. El Juzgado de Garantía de Los Andes fijó una audiencia para el mes de enero en la que se buscará concretar un procedimiento abreviado o alguna salida alternativa al juicio.
El tribunal decretó la liberación inmediata del policía y estableció un plazo de seis meses para que la PDI chilena complete el cierre de la investigación.
Casos reiterados: cronología
Los procedimientos realizados en la frontera por el Servicio Nacional de Aduanas de Chile identifican un modus operandi persistente, con una marcada participación de efectivos de seguridad argentinos. El predominio de armamento calibre 9 milímetros y los tres casos de uniformados argentinos detenidos solo en el segundo semestre de 2025 refuerzan la hipótesis de que el Paso Cristo Redentor es un punto focal para el posible ingreso de armamento que puede terminar en manos del crimen organizado en Chile.
A continuación, la secuencia cronológica de los casos recientes de decomisos en el Complejo Los Libertadores:
-
Noviembre de 2024: aduanas detuvo a un exfuncionario penitenciario argentino de 73 años que llevaba un revólver y una pistola escondida al interior de un libro.
Marzo de 2025: dos ciudadanos argentinos fueron detenidos en procedimientos separados con una pistola Ruger 9 milímetros y un cargamento de 52 balas calibre 9 milímetros.
Junio de 2025: un policía de la provincia de Santa Fe fue detenido con una pistola Bersa 9 milímetros oculta bajo el asiento de su vehículo. Se le imputó tráfico de armas y contrabando. (Este es el primer caso de policía en el segundo semestre).
Agosto de 2025: un conductor mendocino intentó cruzar con una pistola Bersa calibre .38, oculta en una gaveta bajo el asiento de su camioneta Volkswagen Amarok.
Octubre de 2025: Un policía fue detenido en el Complejo Los Libertadores. Transportaba una pistola Besa 9 milímetros, dos cargadores y 34 municiones. El juez decretó arraigo nacional..
Noviembre de 2025 (Caso del policía tucumano): nuevamente se detectó a una persona intentando cruzar municiones a Chile, con el agravante que era un policía argentino (Este es el tercer caso de policía en el segundo semestre).