La Rioja: un hombre filmaba a sus inquilinas con cámaras ocultas en el baño y sus cuartos

La Policía de la provincia allanó el complejo de los departamentos en los que una inquilina descubrió y denunció la instalación de cámaras ocultas.

Varias estudiantes de la Universidad Nacional de La Rioja denunciaron ante la Justicia la presencia de cámaras ocultas escondidas en sus habitaciones. La Policía de la provincia realizó allanamientos este martes en el complejo de departamentos ubicados a tan solo unos metros de la universidad, en la calle Carlos Gardel.

El escándalo comenzó gracias a que una de las estudiantes descubrió una de estas cámaras escondidas detrás de una rejilla de ventilación en su cuarto, la cual apuntaba directamente hacia su cama.

Descubren Cámaras Ocultas En Habitaciones En La Rioja Una de las cámaras ocultas descubiertas en la rejilla de ventilación en un complejo estudiantil en La Rioja. X: @gabrielediego Cámaras ocultas en un complejo para estudiantes: la Justicia investiga un caso de espionaje íntimo El operativo, encabezado por la Comisaría Séptima, fue ordenado por la jueza Gisela Flamini luego de recibir al menos tres denuncias formales durante la última semana. Los efectivos ingresaron al predio (propiedad de un hombre que también residiría allí) con el objetivo de secuestrar tarjetas de memoria, cables y cualquier otro dispositivo que pudiera aportar pruebas a la causa.

Según trascendió, el hallazgo se produjo casi por casualidad. “Ana”, una de las víctimas, advirtió algo extraño en la rejilla de gas de su dormitorio y decidió revisar. Allí encontró una pequeña lente y una tarjeta de memoria. Al revisar el contenido, descubrió imágenes suyas durmiendo y cambiándose de ropa, registradas durante varios días.

En otro departamento del mismo complejo, otra joven detectó cables sospechosos colocados en un sitio similar, aunque el dispositivo de grabación ya había sido retirado antes de su hallazgo.